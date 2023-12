Salute, Savarese: “NIPT consente analisi e rilevazione patologie feto in gravidanza”

“Il Test prenatale non invasivo (NIPT) è un test che viene fatto dalla decima settimana, è un semplice prelievo del sangue, che permette di poter analizzare e rilevare le principali patologie che si riscontrano in gravidanza come la sindrome di Down”. Sono le parole di Giovanni Savarese, responsabile del settore di genetica presso il Centro diagnostico Ames a Casalnuovo di Napoli, intervenuto a margine del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) che, dal 14 al 16 dicembre 2023, al Mico di Milano, ha chiamato a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi ospedalieri (Aogoi), universitari (Agui) e territoriali (Agite).