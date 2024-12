Salute, sen. Satta: “Istituzioni supportino questa terapia innovativa”

“L'attenzione al corretto utilizzo delle lenti a contatto è sicuramente fondamentale. Inoltre, c'è una possibilità terapeutica innovativa, frutto della ricerca italiana, su cui la politica deve dare il suo supporto, in quanto si tratta di un farmaco che può essere molto efficace nella cura di queste patologie. Naturalmente poi, c'è anche la necessità di una diagnosi precoce e la presa in carico di questi pazienti”. E’ quanto affermato da Giovanni Satta, presidente Intergruppo parlamentare Prevenzione e cura delle malattie oculari al Senato, nel contesto del Dialogue Meeting , promosso dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief e organizzato in collaborazione con l’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Oculari, con il quale si è voluta diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’impiego della nuova terapia mirata a base di polihexanide per il trattamento della Cheratite da Acanthamoeba, una grave infezione oculare parassitaria.