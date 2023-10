Salute, senatore Zullo: "Rivedere modelli organizzativi in funzione dei bisogni popolazione"

“Il nostro lavoro come maggioranza deve essere quello di rivedere i modelli organizzativi in funzione dei nuovi e reali bisogni della popolazione con particolare riferimento a quelle che sono le malattie rare”. Lo ha detto Ignazio Zullo, membro della X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, a valle del convegno promosso su sua iniziativa “Lupus: focus su cause e sintomi di una patologia complessa”, che si è tenuto martedì 24 ottobre a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica.