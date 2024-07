Salute, Signorelli (Nitag): “Serve equità di offerta vaccinale tra calendari delle Regioni”

“L'auspicio per il futuro è quello che ci possa essere equità di offerta tra le Regioni e che non ci siano 21 calendari con differenze importanti e, visto che il piano prevede l'aggiornamento annuale, auspico una maggiore flessibilità per poter aggiornare i piani in relazione alle evidenze scientifiche che si accumulano quotidianamente”. Così, Carlo Signorelli, presidente di Nitag - National immunization technical advisory group, in occasione della nona edizione di Long-Term Care – Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine, in programma il 16 e 17 luglio presso il Ministero della Salute. La due giorni, organizzata da Italia Longeva, riunisce e mette a confronto i principali decisori ed attori istituzionali a livello centrale, regionale e territoriale, esperti, industria e associazioni di pazienti e cittadini al fine di fornire aggiornamenti e avanzare proposte sull’evoluzione dei processi di gestione della Long-Term Care nel nostro Paese.