“Oggi il disagio sulla salute mentale è un disturbo, è un disagio multidisciplinare che vede messi in campo una serie di fattori, soprattutto quelli psicosociali.” Queste le parole di Alberto Siracusano, coordinatore Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale durante l'evento spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, in programma il 21 e 22 ottobre a Roma, al Teatro Parioli..