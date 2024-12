Salute, sociologo Ferraresi: “L’andrologo può aiutare i giovani”

“L'Università Iulm, su incarico della Sia, Società italiana di Andrologia, ha svolto una ricerca per capire quali sono i blocchi culturali che i giovani maschi italiani hanno rispetto alla prevenzione andrologica e alle cure andrologiche. La ricerca ha confermato che blocchi culturali ci sono, le cause sono varie e hanno a che fare con la cultura maschile della nazione”. Queste le parole di Mauro Ferraresi, professore di Sociologia della comunicazione presso l’università Iulm di Milano, durante il convegno “S3 – Salute Sessuale Sia" in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre. Un evento organizzato dalla Società italiana di andrologia (Sia).