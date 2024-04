Salute, PNRR e sostenibilità del sistema sanitario: questi i temi al centro del Digital Health Forum 2024 che si è tenuto nel centro di Roma. Un incontro a cui hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del pubblico e del privato per discutere su temi come la transizione digitale per l’ammodernamento dei servizi sanitari, la chance del PNRR e del mondo digitale a servizio della salute.