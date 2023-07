Salute, Spatari (Siml): "Medico competente centrale per la prevenzione nei luoghi di lavoro"

“Diffondere tra la popolazione informazioni sul ruolo del medico competente nei luoghi di lavoro, una figura centrale nel processo di prevenzione e sicurezza. È questo l’obiettivo della Giornata del Medico competente promossa dalla Siml Società italiana di medicina del lavoro”. Così all’Adnkronos Salute Giovanna Spatari, presidente di Siml parla dell’importanza di questa figura all'interno delle aziende come “consulente globale del datore di lavoro” e del significato della sorveglianza sanitaria “attività fondamentale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro” e annuncia l’iniziativa, promossa insieme alla Fism Federazione delle società medico-scientifiche italiane, che si terrà in Italia il 22 giugno. (VIDEO)

“I cittadini – spiega Spatari – attraverso l’help-desk della Siml potranno avere maggiori informazioni sul benessere lavorativo e sulle attività di promozione della salute che possono essere favorite e incoraggiate nei luoghi di lavoro dove i medici competenti esercitano la loro professione”.

Il ruolo del medico competente “è cruciale” sostiene Spatari. “Tuttavia, - aggiunge - molto spesso nemmeno i lavoratori sono a conoscenza di tutte le competenze di questa figura. Non sanno, ad esempio, che possono loro stessi richiedere di essere visitati dal medico competente e che possono confrontarsi con questo specialista”. Helpdesk@prevenzione.it “attivo dal 22 giugno lo rimarrà a lungo i nostri esperti risponderanno a qualsiasi richiesta su ruolo, funzioni e compiti del medico competente” conclude.