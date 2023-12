Salute, Sportoletti: “Per linfatica cronica passaggio da terapia aggressiva a intelligente”

“Le terapie per la linfatica cronica stanno diventando sempre di più e sempre più efficaci negli ultimi anni, c'è stata proprio una vera e propria rivoluzione che ha trasformato la terapia di questa malattia da una chemio immunoterapia aggressiva a terapia intelligente”. Così, Paolo Sportoletti, sezione Ematologia del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’università di Perugia, a margine del convegno nazionale “Leucemia Linfatica Cronica: tempo per vivere” promosso da AbbVie, che ha riunito a Roma clinici ed esperti per fare il punto sullo stato dell’arte rispetto alle nuove prospettive dei pazienti.