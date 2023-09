Salute, tecnologia e formazione al centro della cardiochirurgia accreditata dell'Ospedale San Carlo di Nancy

"L’ospedale San Carlo di Nancy a Roma apre alla cardiochirurgia. A un anno dall'accreditamento ormai, grazie al lavoro del gruppo ospedaliero GVM, leader nelle malattie cardiovascolari, il sito ha raggiunto risultati importanti a livello regionale e nazionale, conseguendo numeri significativi in termini di interventi eseguiti. Questo grazie soprattutto a un combinato importante di due fattori: formazione e tecnologia di alto livello, fondamentali per le tipologie di interventi sempre più all’avanguardia come il transcatetere e la chirurgia mininvasiva"