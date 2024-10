Salute, Vaccaro: 'Condizione dei giovani è caratterizzata da un'incertezza per il futuro'

“Siamo tutti un po' sommersi dai temi dell'ansia, del disagio anche legati a un'esperienza totalmente fuori dal comune come quella della pandemia però ancora oggi ci sentiamo minacciati da cose che non comprendiamo come la guerra, il cambiamento climatico. Questo pesa molto di più sui giovani” così Ketty Vaccaro, responsabile area Welfare e Salute Censis, in occasione dello spettacolo teatrale “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, fondata e diretta da Dario D’ambrosi e composta da attori con disabilità fisiche e psichiche, al Teatro Parioli di Roma.