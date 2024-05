Salute, Venturini (Sirm): “Contributo radiologia determinante grazie a nuove tecnologie”

“I radiologi ormai sono parte dei board interdisciplinari che investono le decisioni su tutti i malati. La radiologia non è solo diagnostica ma anche terapeutica e questo è molto importante per le decisioni che vengono prese. La radiologia rimane un pilastro fondamentale di tutti gli ospedali, senza di essa si blocca l’iter diagnostico e terapeutico di un paziente, e, con tutte le tecnologie che ha disposizione, offre un contributo determinante”. Lo ha detto Massimo Venturini, segretario generale del 51° Congresso nazionale Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano dalla società scientifica ed intitolata ‘Diagnosi più precoci e precise per meglio utilizzare le terapie: è la radiomica, la nuova frontiera della radiologia medica'.