Salute, Pastore (La Sapienza): "Disegnare percorsi formativi in su esigenze del mondo produttivo"

“La collaborazione tra università, istituzioni e mondo produttivo è una conditio sine qua non per affrontare le sfide del futuro”. Con queste dichiarazioni, Prof. Alberto Pastore, Pro Rettore al Placement, Scouting, Fund Raising e Incubazione d’impresa, è intervenuto a valle del convegno, presso l’Università La Sapienza, “Le sfide del mondo della Salute del futuro – Prospettive e Scenari: il ruolo dell’Università e dell’Industria”, che chiude l’edizione 2024 di “Health4U STEM University J&J Bootcamp” il progetto di formazione di J&J Foundation in collaborazione con l’Università La Sapienza rivolto alle studentesse e agli studenti che hanno scelto una facoltà in area STEM (discipline scientifico-tecnologiche).