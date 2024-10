Si è svolto a Roma l’Equity Group Sostenibilità ed Equità promosso da Salutequità, che ha visto illustri personalità del settore come rappresentanti di istituzioni, ministero della Salute, Regioni, Istituto superiore di sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, centri di ricerca, imprese e aziende sanitarie discutere sulla situazione, sulle priorità e sui correttivi necessari per salvaguardare universalità, equità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.