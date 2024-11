"E’ insostenibile impegnare i 136,5 miliardi di euro a disposizione per il 2025 senza una chiara strategia e cioè un piano sanitario nazionale. Dobbiamo sapere su quali priorità mettere questi fondi”. Lo ha detto il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, a margine del summit dal titolo ‘Equità e Salute in Italia – Le leve per la sostenibilità’, tenutosi a Roma presso il Palazzo Ferrajoli.