Sanità, Albergo: “Necessaria attenzione da parte del Ministero, pensiamo a tutte le regioni”

“Noi abbiamo venti regioni, venti sistemi regionali sanitari completamente scollegati e staccati tra di loro. Serve un intervento a livello centrale che possa mettere nelle condizioni le diverse regioni di poter determinare con esattezza questo costo e questa ripartizione, perché i costi a livello globale si conoscono ma non si conoscono per attività”. E’ il commento di Francesco Albergo, docente di Risk Management e controllo nelle aziende sanitarie alla Libera Università Mediterranea, in occasione della conferenza stampa ‘Modello di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali’, organizzata all’Auditorium del Ministero della Salute.