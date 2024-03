Sanità, Albergo: “Sistema Drg non efficiente. Grazie a Lum ora c’è definizione tariffe”

“Attualmente in Italia, Il sistema tariffario, quello dei Drg, che determina di fatto i prezzi delle prestazioni ospedaliere, fa acqua da tutte le parti, nel senso che ad oggi non è stato mai determinato il reale costo della prestazione sanitaria ospedaliera. Io posso prezzare, ma per poter prezzare devo conoscerne i costi. Qualche anno fa, è nato questo lavoro di ricerca dell'Università Lum, che ha determinato una metodologia in grado di determinare esattamente i costi, cioè una tariffa”. Sono le parole di Francesco Albergo, docente di Risk Management e controllo nelle aziende sanitarie alla Libera Università Mediterranea, a margine della conferenza stampa ‘Modello di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali’, organizzata all’Auditorium del Ministero della Salute.