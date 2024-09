Sanità: Connected care, Fnopi ‘professioni infermieristiche al centro dell'assistenza digitale’

Il nuovo concetto di assistenza digitale gira intorno al perno delle professioni infermieristiche per il loro indissolubile legame ai concetti di relazione, presa in carico e comunicazione. La tecnologia aggiunge valore solo se consente l’erogazione di nuovi servizi, più sostenibili, più personalizzati, capaci di rilevare bisogni di salute oggi poco o per nulla presidiati. Sono i temi al centro del convegno ‘Connected Care – Frontiere attuali e fattori di successo nella trasformazione digitale in sanità’ organizzato da Fnopi, Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche, in collaborazione con l'Università di Bologna. Ai lavori, ospitati nell'Aula Absidale di Santa Lucia, hanno partecipano referenti di ministero della Salute, dipartimento della Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, Agenas, Garante per la Protezione dei Dati personali, Regioni, Università, Professioni sanitarie e sociosanitarie.