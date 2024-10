Sanità, D’Alba (Federsanità): “Sostenibilità Ssn è precondizione per equità”

“La sostenibilità è una precondizione per garantire l’equità della sanità. Si deve lavorare sulle azioni relative all’ottimizzazione dei processi, alla massimizzazione dell’uso delle risorse, si deve lavorare in termini di uso consapevole dei servizi del sistema nazionale da parte dei cittadini e facendo delle scelte di politica sanitaria”. Sono le parole di Fabrizio D’Alba, presidente Federsanità nazionale e direttore Policlinico Umberto I di Roma, a margine dell’evento organizzato nella Capitale da Salutequità per discutere dei più importanti temi legati all’accesso alla sanità e alla sua organizzazione.