Sanità, De Molli (Ambrosetti): "90% ricerca clinica in aziende a capitale estero, ma vittime payback’"

“Le aziende a capitale estero impiegano il 90% della ricerca clinica in Italia e vengono trattate malissimo. Basti pensare all'andamento sul cosiddetto payback - un brutto termine inglese che significa ‘restituisci’ - che ammonta a 7 miliardi di euro, negli ultimi sei anni, coperto al 98% solo dalle aziende farmaceutiche multinazionali a capitale estero”. Così, Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di "The European House-Ambrosetti”, alla sesta edizione dell''Inventing for Life Health Summit'.