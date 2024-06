Sanità: Donini, ‘regioni nella rivoluzione intelligenza potenziata e Ia’

«Le regioni sono contemporanee a questa riorganizzazione e alla rivoluzione che deriva dalla tecnologia legata anche all'intelligenza potenziata e all'intelligenza artificiale. È una grande opportunità che deve però interrogarci anche sul piano etico, perché la persona deve essere sempre posta al centro». Lo ha detto Raffaele Donini, coordinatore Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Pa, Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna, partecipando oggi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che si è svolta all’interno dell’evento Laboratorio Sanità 20/30 Ai (intelligenza artificiale) in corso alla residenza di Villa Manin a Codroipo (Ud).