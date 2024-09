Sanità, Marino (Unindustria): “Non capiamo la poca attenzione per il settore da parte del governo”

"In questa fase delicata si stanno vedendo alcuni cambiamenti positivi, come l'attenzione sulle liste d'attesa e la volontà di coinvolgere tutto il settore in questo delicato problema. Tuttavia, al contrario, si stanno vedendo alcune direzioni prese dal governo e dal Ministero che non riusciamo a capire, come il fatto che non si tengano presente in maniera adeguata le giuste professionalità, i ruoli delle figure professionali e i ruoli delle strutture che da tanti anni lavorano e governano questo settore”. Sono le parole di Luca Marino, vicepresidente della Sezione Sanità di Unindustria, a margine della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, promossa da Uap - Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, che ha riunito a Roma tutto il comparto per difendere la dignità professionale del privato.