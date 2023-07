Sanità, Nevi (Assosistema): "Per risolvere problema Ssn parola chiave è futuro"

"La parola chiave di oggi è futuro perché per risolvere il problema del Servizio sanitario nazionale e in generale della sanità non possiamo farlo basandoci semplicemente sul passato". A dirlo Matteo Nevi, direttore generale di Assosistema Confindustria, intervenendo all’assemblea pubblica di Assosistema Confindustria dal titolo ‘Il futuro della sanità e del SSN alla luce del nuovo Codice Appalti e di un nuovo modello di acquisti pubblici. Verso una nuova Spending Review?’.

"Bisogni ed esigenze - sottolinea - non possono essere indagate ed analizzate guardando al passato, per rispondere alle esigenze serve un cambio di passo".

"Parlare di sanità e Ssn - spiega il direttore generale Nevi - significa parlare di temi politici e sociali sui quali è sempre bene tenere alta l'attenzione e questo ci permette, nel nostro ruolo privilegiato di osservatori e attori principali di questo meccanismo, di analizzare a distanza di anni i successi, ma anche gli errori commessi nella gestione del più grande istituto nazionale, basato sul principio universalistico di assistenza e mutuo soccorso".