Sanità, on. Murelli: “Non è importante solo salute del corpo ma anche della mente”

“La tendenza è quella di parlare di One Health ma sarebbe bene parlare di One Mental Health perché, quando il nostro cervello è sano, allora possiamo stare bene con noi stessi. E questo è fondamentale. Ne parliamo all'interno dell'intergruppo parlamentare One Health, dove sottolineiamo che non è solo importante la salute del corpo, ma anche quella della mente”. Così, Elena Murelli, segretario di Presidenza e componente X Commissione permanente Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, in occasione dell’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.