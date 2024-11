Sanità, Schillaci: "Indiscutibile valore sociale pubblico impiego nel Ssn"

“È indiscutibile il valore sociale del pubblico impiego nel Servizio sanitario nazionale. I nostri professionisti sanitari sono il fiore all'occhiello della nostra sanità, di cui gli anestesisti e i rianimatori rappresentano una componente essenziale, soprattutto nei contesti critici dell'emergenza e della terapia intensiva, dove la prontezza e l'accuratezza degli interventi possono salvare vite”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo messaggio inviato, in occasione del convegno ‘Il valore sociale del pubblico impiego nel Ssn’, organizzato da Aaroi-Emac, il sindacato dei Medici anestesisti rianimatori e dell’emergenza-urgenza, oggi nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.

“Il lavoro del personale sanitario e del servizio pubblico - continua il ministro - ha un impatto profondo e duraturo sul benessere collettivo. La loro presenza costituisce una fonte di stabilità e fiducia per i cittadini e contribuisce a fare, del Servizio sanitario nazionale, un bene comune che tutti siamo chiamati a tutelare e a sostenere. Investire nel benessere e nella professionalità del personale sanitario è una scelta strategica per il futuro della nostra nazione e, per questo, siamo impegnati affinché i professionisti della salute - conclude - possano operare al meglio e in sicurezza, motivati e soddisfatti del proprio lavoro”.