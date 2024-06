Sanità: Siaarti, al congresso Area culturale dolore di Palermo oltre 500 anestesisti e rianimatori

Oltre 500 specialisti nel campo della medicina del dolore e delle cure palliative sono riunite a Palermo, fino al 21 giugno, per il 23.esimo Congresso Nazionale dell’Area culturale dolore (Acd) organizzato da Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. In agenda un fitto programma con opportunità di approfondimento e confronto per un accrescimento culturale e professionale, di professionisti che si impegnano a gestire la complessità dei pazienti con dolore acuto, persistente o cronico.