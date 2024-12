Sanità, Vicentini (Gsk): “Vaccino progettato per aumentare risposta immunitaria e conferire maggior protezione”

“La caratteristica principale di questo vaccino è lo sviluppo specifico per la popolazione adulta e anziana, con un elevato livello di immunosenescenza. Di conseguenza, è stato abbinato un antigene specifico, la proteina F, a un sistema adiuvante, in particolare il sistema as01e che è stato progettato per aumentare la risposta immunitaria e conferire una maggiore protezione a questa popolazione particolarmente vulnerabile”. E’ quanto affermato da Marta Vicentini, medical lead Rsv di Gsk, in occasione della conferenza stampa, organizzata a Roma da Gsk, sul virus respiratorio sinciziale.