Sanità, Zaffini: "Provvedimento su liste d'attesa licenziato in prossimo Cdm"

"Nei prossimi giorni verrà licenziato in Consiglio dei ministri un importante provvedimento per ridurre le liste d'attesa, provvedimento che come vedrete porta molti elementi di riforma e di rinnovamento". Lo ha detto Franco Zaffini (Fratelli d'Italia), presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, in un videomessaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Fabrizio Oliva, in occasione del 55esimo Congresso nazionale Anmco, a Rimini da oggi fino al 18 maggio.

"Subito dopo il voto per Europee - ha poi annunciato Zaffini - arriverà, come spero, un provvedimento molto importante sulle professioni sanitarie, perché dobbiamo in qualche modo rompere questo pregiudizio, che definisco sindacale, ovvero che i medici debbano essere tutti pagati allo stesso modo. Io ritengo che gli specialisti, i medici debbano essere pagati in virtù dell'impegno che forniscono al Servizio sanitario nazionale e a questo riguardo vedrete che la riforma avrà importanti novità".