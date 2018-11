"Rischio contaminazione", ritirato spray nasale

(Fotogramma)

E' stato ritirato dal mercato lo spray nasale 'Ialoclean', nello specifico il lotto 517Z con scadenza 2020/06, prodotto dall'azienda Farma-Derma Srl. "A seguito di alcune segnalazioni di odore non conforme ricevute sul lotto del prodotto indicato - si legge in una nota dell'azienda Farma-Derma pubblicata negli avvisi di sicurezza del ministero della Salute - sono stati effettuati dei controlli dal cui esito è emerso che alcuni pezzi del lotto 517Z possono essere fuori specifica per i parametri relativi a odore, ph, microbiologia. Il rischio associato è l'utilizzo di un prodotto potenzialmente contaminato da parte del consumatore".