Grillo: "Educazione alla salute a scuola contro fake news"

(Fotogramma)

È "finalmente tempo di promuovere nelle scuole una corretta educazione ai temi della salute e della prevenzione. Questo provvedimento sancisce la necessaria alleanza tra sistema sanitario e sistema educativo che può essere la prima concreta barriera contro la cattiva informazione e la diffusione di fake news". Lo afferma all'Adnkronos Salute il ministro della Salute Giulia Grillo, commentando l'accordo ad hoc tra il dicastero di Lungotevere Ripa e il Miur all'esame domani in Conferenza Stato-Regioni.

"L'educazione ai corretti stili di vita è un elemento indispensabile perché sin dall’infanzia sia promossa una cultura scientifica ed evidence-based, in linea con gli indirizzi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Lavoreremo con il Miur - assicura Grillo - per definire programmi di studio e azioni integrate che coinvolgano non solo i ragazzi e i loro insegnanti, ma anche le comunità di riferimento in sinergia con il territorio".

"Le linee guida integrate per le scuole italiane sono state definite dalla nostra direzione generale della Prevenzione in accordo con il ministero dell’Università e della Ricerca e proposte alla Commissione salute e alla Conferenza Stato-Regioni perché - conclude il ministro - si possa finalmente portare un approccio innovativo all’educazione dei ragazzi".