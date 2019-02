Lezioni trucco Ferragni a piccole pazienti, l'ospedale dice 'no'

Immagine di repertorio (Afp)

Chiara Ferragni sarebbe stata la 'guest star' di un'iniziativa solidale per i giovani pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Consigli e lezioni su come truccarsi per alleviare la degenza. Lo stage era fissato per domani, ma l'ospedale ha bloccato tutto. "Non c'è mai stato nessun via libera all'evento con la Ferragni - spiegano all'Adnkronos Salute dall'Azienda ospedaliera di Padova - perché questo tipo di iniziative si organizzano di concerto con tutti i soggetti e questo passaggio non c'è mai stato. La nostra prima missione è la cura dei pazienti".