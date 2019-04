Influenza verso la fine, in totale 7,6 milioni di casi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

In oltre la metà delle Regioni italiane è terminato il periodo epidemico dell'influenza. E' quanto emerge dal bollettino della rete Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è pari a circa 179.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 7.610.000 casi.

Nella dodicesima settimana del 2019, il livello di incidenza delle sindromi influenzali, pari a 2,9 casi per mille assistiti, si avvicina alla soglia basale che determina la fine del periodo epidemico.