A Walter Ricciardi laurea honoris causa alla Jefferson

Walter Ricciardi

Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, ha ricevuto la laurea honoris causa in 'dottore della scienza' dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia "per i risultati raggiunti e il contributo dato al mondo della sanità pubblica", anche attraverso il lavoro con l’Organizzazione mondiale della sanità e con il Centro di ricerca per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità.

Nella stessa cerimonia, che si è svolta presso il Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia, la laurea honoris causa è stata conferita a Ricciardi e a John Sculley, già Ceo di Apple, davanti una platea di circa 3000 persone composta da tutti i laureati in medicina della Jefferson del 2019 e alle loro famiglie.

Istituito nel 1824 come Jefferson Medical College, il prestigioso ateneo cominciò a conferire le lauree ad honorem nel 1840. Da allora la lista dei laureati honoris causa ha incluso personaggi illustri nel mondo della scienza, della medicina, della legge, della letteratura. Tra i più recenti: Alex Gorsky, Judith Rodin, Donna Brazile e Paul Farmer.