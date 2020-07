Ricciardi, 'Panzironi e la sua Life 120 è roba da Far West'

"Panzironi mi sembra l’ennesimo capitolo delle varie saghe Di Bella, Stamina, siero Bonifacio. Ma in quei casi c'era almeno qualcuno laureato in discipline scientifiche, a parte Stamina il cui fondatore era uno psicologo. Nel caso di Panzironi non c’è neanche quello: c’è un giornalista, che non so in cosa sia laureato, che dice che farà arrivare tutti i cittadini a vivere 120 anni attraverso una serie di cose che vede solo lui. È roba da Far West". Così Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina preventiva dell’Università Cattolica e presidente eletto della World Federation of public health association, a margine di un evento a Roma, risponde ai giornalisti su 'Life 120', l'evento in programma il 30 giugno a Roma promosso da Adriano Panzironi, che promette di "cambiare la medicina per sempre" seguendo la dieta che promette di far vivere fino a 120 anni.

"Dovrebbero essere le istituzioni degli Ordini professionali ad intervenire. Uno Stato serio e civile - ammonisce Ricciardi - si differenzia quando queste persone sono la minoranza".