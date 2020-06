Burioni: "Stamina? Vergognoso testarla negli ospedali"

(Fotogramma)

Il metodo Stamina "non era controverso come sto leggendo in giro ma non era efficace e non era una cura. E' stata una vergogna la somministrazione di questo metodo negli ospedali pubblici". Così all'Adnkronos Salute Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando la scomparsa di Davide Vannoni, il padre del metodo Stamina. "Sul lato umano - ha aggiunto - non c'è molto da dire: parce sepulto" ovvero perdona chi è morto.