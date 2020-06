Tatuaggi, ritirato colore per rischio cancro

Immagine di repertorio (Xinhua)

Il ministero della Salute ha predisposto di "divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo" per il pigmento per tatuaggi 'Golden Yellow' (lotto 10/31/20121) prodotto in Usa per il rischio "cancerogeno" dovuto alla presenza di "ammine aromatiche vietate da risoluzione Ue". Il produttore è 'Intenze Products Inc' di Rochelle Park Stati Uniti.

Il campionamento "è stato eseguito dai tecnici del Comprensorio sanitario di Bolzano, Servizio igiene. Il campione è stato prelevato presso la Ditta Exodus sas di Bolzano".