Facebook, spunta avviso per chi visita gruppi no vax

"Questo gruppo parla di vaccini. Quando si tratta di salute, tutti desideriamo informazioni affidabili e aggiornate. Prima di iscriverti a questo gruppo, scopri perché l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia i vaccini per ostacolare molte malattie. Visita Who.int". E' l'avviso 'affisso' da Facebook Italia, da questa settimana, sulle bacheche dei gruppi cosiddetti 'free vax' e 'no vax', con posizioni critiche nei confronti della vaccinazione e dei vaccini, o che campeggia anche solo dopo una ricerca sul tema. Un avviso rivolto a chi visita questi gruppi o vorrebbe iscriversi, che ha suscitato non poche polemiche. "Buongiorno censura!", è uno dei commenti con cui la novità è stata accolta.

Dal virologo Roberto Burioni, da sempre pro-vax, arriva "un plauso a Facebook Italia, che senza operare alcuna censura, ricorda a chi vuole iscriversi a un gruppo antivaccinista che la salute è una cosa importante e che è bene informarsi da fonti affidabili. La libertà di opinione non consente nel poter gridare 'al fuoco' in un teatro affollato", scrive il medico in un post sul suo profilo social.