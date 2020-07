Studi manipolati e frodi, ecco 'i Madoff in camice bianco'

di Francesco Maggi

Truffe sanitarie e articoli scientifici contraffatti, la medicina e la salute dei pazienti sono sempre più sotto l'attacco di chi, pur avendo fatto il giuramento di Ippocrate, punta a fare carriera e soldi senza rispettare le regole. Sono i 'Madoff in camice bianco', dal nome banchiere americano condannato per una delle più grandi frodi finanziare mai scoperte, come li definisce nel suo libro 'Frode medica e contraffazione nelle letteratura scientifica' (Società Editrice Universo) Antonino Massimiliano Grande, chirurgo vascolare e cardiochirurgo per anni in forza al Texas Heart Institute di Houston, oggi alla Fondazione Irccs policlinico San Matteo di Pavia.

Secondo l'autore alcune indagini segnalano circa 500-600 frodi in medicina all’anno, ma si ritiene che i casi emersi siano solamente la punta dell’iceberg. Per questo motivo, nella stesura di questa breve monografia, Grande non ha voluto effettuare un mero elenco di falsi e truffe, ma ha provato ad evidenziare i meccanismi alla base del comportamento fraudolento indicando come sono state identificate le più eclatanti truffe e gli articoli scientifici più importanti che sono stati ritirati dalle riviste mediche.

"Oggi i casi più noti di frode sono senza dubbio economico-bancari e medico-sanitari. In quest’ultimo settore la frode risulta particolarmente detestabile in quanto colpisce la popolazione più debole, i pazienti. Specchio di queste frodi - si legge nella pagina web dedicata dalla casa editrice al libro - è la percentuale crescente di articoli scientifici che vengono ritirati dalle riviste mediche perché frutto di frodi o falsificazioni o cattiva conduzione di uno studio scientifico".

Secondo la monografia di Grande, "tale fenomeno è aumentato dal 1975 in modo esponenziale, si calcola almeno 10 volte. Ne deriva che l’attuale periodo di crisi a livello mondiale sta sicuramente incrementando i cosiddetti casi da sindrome 'publish or perish'. Vi sono molte somiglianze ed affinità tra i due tipi di frode, economica e sanitaria, tanto che negli Usa molti quotidiani hanno soprannominato alcuni ricercatori, scoperti a truffare, come dei Madoff della medicina - avverte l'autore - Per molti versi, la frode scientifica può essere considerata come un reato da colletti bianchi, ossia ad opera di professionisti ed intellettuali che lavorano impiegando le conoscenze acquisite dagli studi effettuati".

Quindi non solo impiegati, professionisti, dirigenti, funzionari dello Stato, ma anche medici e ricercatori. "Il reato da colletti da bianchi si caratterizza solitamente dall’assenza di condotte violente e viene perseguito principalmente a scopo di lucro colpendo consumatori, concorrenti, azionisti, investitori, clienti finanziari e, in ultima analisi, la salute dei cittadini. Elemento caratteristico dei reati dei colletti bianchi è il dolo, poiché chi lo compie è pienamente consapevole della propria condotta illecita", rimarca l'autore.

"Tuttavia, non si deve dimenticare che in campo medico-scientifico sono in gioco non solo denaro e prestigio personale, e la frode è potenzialmente mortale là dove i ricercatori si avventurano nel delicato campo della vita dei pazienti sconvolgendolo con la loro disonestà", conclude il libro.