Il veterinario, 'no psicosi coronavirus su serpenti domestici'

Nicola Di Girolamo (foto Instagram)

di Barbara Di Chiara

Sono molti gli italiani che, nelle proprie case, 'coccolano' un serpente invece di un cane o di un gatto. E in queste ore potrebbero aver pensato a un rischio di contagio da coronavirus. Ma "i vostri serpenti domestici non vi trasmetteranno alcun virus, indipendentemente dai titoli dei giornali". A frenare la possibile 'psicosi virus cinese' fra chi possiede un rettile 'pet' è Nicola Di Girolamo, veterinario specializzato in animali esotici e docente Oklahoma State University (Usa).

"E' stato pubblicato un articolo sul 'Journal of Medical Virology' - ricorda Di Girolamo all'Adnkronos Salute - relativo all'attuale epidemia di coronavirus che ha provocato la morte di 26 persone. I ricercatori hanno utilizzato analisi genomiche e hanno concluso che i serpenti potrebbero essere il serbatoio della fauna selvatica da dove ha avuto origine il virus. Ma gli studiosi non hanno isolato il virus dai serpenti, né ne hanno dimostrato la trasmissione da questi rettili agli umani. La tecnica utilizzata, poiché basata su una serie di ipotesi, può dunque essere fuorviante: c'è ancora molto da dimostrare".

"Inoltre, nel caso in cui la trasmissione del coronavirus dai serpenti all'uomo venga dimostrata in futuro - precisa - bisogna tenere ben presente che ciò che accade in un mercato di carne e pesce come quello di Wuhan, dove pipistrelli, serpenti, uccelli e moltissime altre specie sono stipate insieme, non potrebbe mai avvenire in un ambiente diverso".