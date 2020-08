Virus, quasi 10mila casi confermati nel mondo: 14 in Europa

(Afp)

Sono ormai 9.834 i casi confermati di infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) nel mondo. L'infezione emersa in Cina ha già contagiato 17 operatori sanitari, con 213 morti, mentre i contagi nel vecchio continente sono ormai 14: 6 in Francia, 5 in Germania, 2 in Italia e 1 in Finlandia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) sul nuovo coronavirus. Al momento tutte le vittime sono state registrate in Cina. Secondo gli esperti, "c'è una moderata probabilità di importare nuovi casi nei Paesi europei".