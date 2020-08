Virus, in Cina 243 pazienti guariti e dimessi

(AFP)

Sono 243 i pazienti dimessi dagli ospedali in Cina, dopo aver sconfitto l'infezione da nuovo coronavirus, secondo quanto riferisce la National Health Commission cinese. Venerdì hanno lasciato le strutture sanitarie circa 72 persone.



QUANDO SI GUARISCE - I pazienti sono considerati guariti e possono essere dimessi dopo che si sono alleviati i sintomi, la temperatura corporea è a un valore normale per almeno 3 giorni e il test di laboratorio per il nuovo virus ha dato risultato negativo per due volte. Intanto i numeri dell'epidemia continuano a crescere: le autorità sanitarie cinesi riportano un totale di 11.791 casi accertati e 259 decessi.