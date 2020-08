Virus, "basta disinfettare superfici per neutralizzarlo"

"Non sorprende" il risultato dello studio tedesco sui coronavirus che possono sopravvivere sulle superfici per giorni. Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma e rappresentante dell'Italia nell'Executive Board dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aggiunge: "Non si tratta di un dato sorprendente. Ma certo tutto questo accade se le superfici non vengono pulite e disinfettate", aggiunge. Insomma, basta ricorrere alle opportune misure igieniche.