Virus, "in gravidanza nessuna trasmissione al feto"

"Una buona notizia da uno studio appena apparso su 'The Lancet', che descrive nove donne che hanno contratto l'infezione che d'ora in poi chiameremo Covid-19, nell'ultima parte della gravidanza. Per fortuna, nessuna infezione intrauterina e nessuna trasmissione della malattia al feto". Lo riporta il virologo Roberto Burioni sul sito MedicalFacts. it. La ricerca è stata eseguita sulle pazienti ricoverate allo Zhongnan Hospital dell'Università di Wuhan.