Influenza, raggiunto il picco

(Fotogramma)

Il picco dell'influenza è stato raggiunto la scorsa settimana (785 mila) e ora i casi sono "lentamente" in calo. "Il numero di casi stimati in questa settimana (3-9 febbraio) è pari infatti a circa 763 mila, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.018.000 casi". E' il quadro tracciato nel bollettino Influnet dell'Iss. In Italia l’incidenza totale "è pari a 12,6 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 38,3 casi per mille assistiti". Val D’Aosta, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata le regioni con il maggior numero di casi.