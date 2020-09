Coronavirus, allarme Oms: "Si restringe 'finestra' per contenerlo"

(Afp)

"C'è grande preoccupazione per la diffusione del nuovo coronavirus nei Paesi fuori dalla Cina. C'è ancora una 'finestra' per contenere l'epidemia di coronavirus ma si sta restringendo". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la conferenza stampa a Ginevra alludendo alla necessità di mettere in campo tutte gli strumenti disponibili in particolare anche maggiori investimenti sulla prevenzione.

Il direttore generale ha poi sottolineato come "le misure di contenimento della Cina a Wuhan e altrove stanno 'martellando' il virus - ha aggiunto - e possono aiutare a contenerlo".