Coronavirus, per Niccolò sabato fine isolamento

(Foto Fotogramma)

"Sabato quasi sicuramente dovrebbe terminare l’isolamento di Niccolò. Adesso stiamo facendo delle valutazioni anche assieme ai familiari, che domani saranno a Roma, per stabilire le modalità per il ritorno a casa". Lo ha spiegato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un punto stampa con l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Il giovane studente italiano proveniente dalla città di Wuhan, bloccato per due volte in Cina a causa delle febbre, è rientrato sabato 15 febbraio e da allora è ricoverato nell'ospedale capitolino.