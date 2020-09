Coronavirus, morto un britannico: era su Diamond Princess

(Foto Afp)

E' morto un passeggero britannico della nave da crociera Diamond Princess risultato positivo ai test per il nuovo coronavirus. Lo ha comunicato il ministero della Sanità giapponese, come riporta l'agenzia Kyodo. L'uomo era stato ricoverato dopo lo sbarco dalla Diamond Princess. Sul suo caso non ci sono sinora commenti da Londra.

A oggi sarebbero sei passeggeri della Diamond Princess morti a causa del Covid-19.