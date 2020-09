Coronavirus, Iss: "Per vaccino ci vuole un anno"

(Fotogramma)

Per mettere a punto il vaccino contro il coronavirus "ci vuole un anno". Lo ha ricordato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ospite di 'Mezz'ora in più' su RaiTre. "La tecnologia per svilupparlo c'è, già esiste un candidato vaccino, ma poi occorre testarne la sicurezza e l'efficacia e va prodotto in moltissime dosi. Un anno di tempo ci vuole tutto".

Rezza ha poi spiegato che "è plausibile che il coronavirus sia entrato nel lodigiano ancora prima del blocco dei voli da Wuhan".

"E' difficile dire quando ci sarà il picco - ha aggiunto - dobbiamo vedere come vanno queste misure di distanziamento sociale che abbiamo messo in campo nelle zone colpite: distanziare le persone, non darsi la mano, non abbracciarsi, non andare in locali sovraffollati. Se queste misure avranno successo, dovrebbero abbattere almeno della metà la trasmissione del virus. Lo sapremo nelle prossime 2-3 settimane, ora è troppo presto. Dobbiamo sapere però che in Italia e in Europa potranno scoppiare altri focolai. Lo stiamo vedendo in Germania e in Francia".

Secondo Rezza, occorre "evitare che il coronavirus circoli indisturbato in tutto il Paese e metta in crisi tutto il sistema sanitario nazionale. Il mezzo che abbiamo è quello di rallentare l'onda di circolazione del virus in modo da non causare il sovraffollamento degli ospedali - ha osservato - Dobbiamo far sì che non si ammali troppa gente in giro per il Paese, che i focolai vengano arginati e il corso del virus rallentato. Ci potrà essere stress per il Paese, ma se le misure continueranno ad essere rigidamente applicate la progressione sarà rallentata".