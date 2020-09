Coronavirus, chiude il primo di ospedale Wuhan

(Afp)

Ha "sospeso le attività" il primo ospedale da campo di quelli realizzati in tempi record nella megalopoli cinese di Wuhan, la prima a fare i conti con l'emergenza coronavirus. E' il China Daily a scrivere dello stop alle attività in un ospedale 'temporaneo' del distretto di Qiaokou:i pazienti sono stati dimessi o trasferiti in altre strutture, si legge in un articolo che non fornisce altre motivazioni per la chiusura. Ieri sono stati 34 i pazienti che hanno lasciato l'ospedale. Ora dovranno rispettare un periodo di 14 giorni di quarantena.

Sono, invece, 76 le persone che sono state trasportate in altri ospedali. Dall'11 febbraio, la struttura ha assistito 330 persone, 232 delle quali - scrive il giornale - sono guarite. Lo staff medico dell'ospedale 'temporaneo' resterà a disposizione in caso di nuove emergenze.