Coronavirus, Borrelli: "400mila mascherine da Sudafrica"

(Afp)

"Abbiamo acquistato 400mila mascherine dal Sudafrica e ne approvvigioneremo altre 500mila fra un paio di giorni, sempre dallo stesso canale". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel punto stampa nelle sede della Protezione Civile a Roma. "Stiamo cercando in tutto il mondo, stiamo facendo una ricerca capillare. Anche la Francia ha bloccato la vendita. In Italia non abbiamo aziende che producono mascherine, viviamo di importazioni".

"I morti di oggi vanno da un'età di 55 anni a un'età di 101 anni, sono i due estremi. Prevalentemente sono persone che hanno più di 70 anni, 80enni e anche 90enni. Alcune persone con patologie pregresse e altre non abbiamo avuto modo di approfondire".

"Credo che nessuno di noi possa avere la certezza di quella che sarà l'evoluzione successiva. Sicuramente questa è una settimana importante per vedere l'evoluzione del contagio". "Noi siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base degli scenari che andiamo a incontrare" conclude.